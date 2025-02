Stand: 12.02.2025 09:44 Uhr Lungentransplantation: MHH gehört zu den Spitzenreitern in Europa

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) gehört in Europa zu den führenden Zentren im Bereich der Lungentransplantation. Im vergangenen Jahr seien in Hannover insgesamt 103 Lungen transplantiert worden. Damit war die MHH 2024 nach eigenen Angaben Spitzenreiter im Eurotransplant-Verbund. Dieser Verbund vermittelt Organe zwischen Spenderkrankenhäusern und Transplantationszentren in acht europäischen Ländern. Die MHH sei zudem das einzige Transplantationszentrum, das Kleinkindern eine Lunge transplantiert, so der Leiter des Lungentransplantationsprogramms Prof. Dr. Fabio Ius. Neun Transplantationen seien im vergangenen Jahr bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren durchgeführt worden.

