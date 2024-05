Stand: 22.05.2024 16:23 Uhr Lkw verliert 26 Tonnen Kies auf A7 - Autobahn gesperrt

Die Autobahn 7 in Richtung Hannover ist aktuell zwischen dem Dreieck Hannover-Süd und Hannover-Anderten gesperrt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hat ein Lkw nach einem Unfall seine gesamte Ladung von 26 Tonnen Kies verloren. Der Kies verteilte sich über die Fahrbahn. Den Angaben zufolge soll gegen Mittag ein Reifen des Lkw kurz vor der Raststätte Wülferode geplatzt sein. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle, fuhr zunächst in die Mittelschutzplanke und wieder auf die rechte Spur. Dabei riss der Auflieger des Lkw ab, kippte um und verteilte die Ladung auf der Fahrbahn. Laut Sprecher ist die Straße mit rund 20 Zentimetern Kies bedeckt. Ein Autokran soll den umgekippten Anlieger nun bergen. Wegen der Aufräumarbeiten bleibt die A7 in Richtung Hannover bis auf Weiteres gesperrt. Umleitungen sind laut Polizei ausgeschildert.

