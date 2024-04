Stand: 10.04.2024 20:20 Uhr Lkw überholt in Kurve auf Landstraße: Zwei Schwerverletzte

Zwei Menschen sind im Weserbergland bei einem Unfall auf der L434 schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein Lastwagen auf ihrer Spur entgegen. Der Lkw überholte demnach am Mittwoch in einer Kurve bei Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) ein Auto und einen Traktor. Der entgegenkommende 28-jährige Autofahrer musste demnach stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wobei sein Wagen von der Straße abkam und sich mehrfach überschlug. Das Auto blieb auf dem Dach im Graben liegen. Der Fahrer und sein 23 Jahre alter Beifahrer konnten sich schwer verletzt aus dem Wrack befreien, wie es hieß. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 59 Jahre alte Lkw-Fahrer muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

