Stand: 17.04.2024 09:43 Uhr Lkw-Unfall auf der A2: Autobahn in Richtung Dortmund gesperrt

Auf der A2 bei Lauenau (Landkreis Schaumburg) hat es am Mittwochmorgen einen schweren Lkw-Unfall gegeben. Nach Angaben der Polizei durchbrach der Lkw die Mittelleitplanke. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Dortmund zwischen Lauenau und Rehren voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet, sie führt über die U40 und U42. In Richtung Hannover ist nur eine Spur frei. Laut Polizei gibt es Verletzte. Um wie viele Personen es sich handelt und wie schwer ihre Verletzungen sind, konnten die Beamten bislang nicht sagen.

