Liveticker: Prozess gegen mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette Stand: 24.03.2025 15:14 Uhr Unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen beginnt am Dienstag der erste Prozess gegen die mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette. Alle Entwicklungen zum Start der Verhandlungen vor dem Oberlandesgericht Celle.

Prozess beginnt morgen um 10 Uhr

In einem besonders gesicherten Gerichtssaal beginnt die Verhandlung. Auch wenn es morgen nicht um die Terroranschläge der RAF geht, dürfte der Prozess für viel Aufmerksamkeit sorgen.

Klette werden versuchter Mord und 13 Raubüberfälle vorgeworfen

Die Ermittler werfen Klette versuchten Mord, unerlaubten Waffenbesitz sowie versuchten und vollendeten schweren Raub vor. Es geht um 13 Raubüberfälle auf Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein.

Festnahme nach mehr als 30 Jahren im Untergrund

Daniela Klette war im Februar 2024 in Berlin-Kreuzberg von den Ermittlungsbehörden festgenommen worden. Seitdem sitzt sie in der Justizvollzugsanstalt in Vechta. Die heute 66-Jährige lebte zuvor 30 Jahre im Untergrund.

Liveticker zum Prozess gegen Daniela Klette startet!

Am Dienstag, 25. März, startet das erste Verfahren gegen Daniela Klette. An dieser Stelle geben wir Ihnen einen Überblick mit den wichtigsten Informationen von dem Prozessauftakt.