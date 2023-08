Stand: 27.08.2023 08:30 Uhr Linienbus stößt mit Auto zusammen: Neun Verletzte

Auf der B1 bei Coppenbrügge (Landkreis Hameln-Pyrmont) sind am Samstagabend neun Personen bei einem Zusammenstoß verletzt worden. Beteiligt waren ein Linienbus mit sieben Fahrgästen und ein Auto. Der 61-jährige Busfahrer bog laut Polizei an der Abfahrt zur Landesstraße 423 links ab. Dabei übersah er das herannahende Auto eines 38-Jährigen, sodass die Fahrzeuge zusammenstießen. Der Autofahrer wurde den Angaben zufolge eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten ihn aus seinem Fahrzeug. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus. Der Busfahrer und seine Fahrgäste wurden mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Über die Schwere ihrer Verletzungen gab es zunächst keine Angaben.

