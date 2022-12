Stand: 09.12.2022 11:05 Uhr Lehrte: Unbekannter klaut Auto und wird von Kamera gefilmt

Ein bislang unbekannter Täter hat Freitagmorgen ein Auto von einem Grundstück bei Lehrte (Region Hannover) gestohlen. Laut Polizei entdeckten Einsatzkräfte das Fahrzeug wenig später auf der A2 in Richtung Berlin. Auf einem Rastplatz flüchtete der mutmaßliche Täter zu Fuß. Der 43-jährige Besitzer des gestohlenen Autos hat in der Nacht zu Freitag einen Alarm auf sein Handy bekommen und die Polizei alarmiert. Kameras hatte den Tatverdächtigen auf dem Grundstück gefilmt. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Wer Hinweise zum Täter machen kann oder in den vergangenen Tagen verdächtige Personen an der Straße "Am Hainhop" gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer (05132) 827 115 melden.

Weitere Informationen Video: So knacken Autodiebe Keyless-Systeme Immer wieder werden Autos mit "Keyless-Go"-Schlüssel gestohlen. Mit speziellen Geräten fangen Diebe die Funksignale ab. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.12.2022 | 13:30 Uhr