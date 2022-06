Stand: 17.06.2022 07:32 Uhr Lehrte: Rollstuhlfahrer stirbt nach Unfall in Klinik

In Lehrte (Region Hannover) ist ein 82-Jähriger Rollstuhlfahrer nach einem Unfall mit einem Transporter gestorben. Der 70 Jahre alter Transporterfahrer wollte am Donnerstag in eine Straße abbiegen, hielt erst an und stieß beim Anfahren mit dem elektrischen Rollstuhl des 82-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Rollstuhl mit dem 82-Jährigen kippte demnach um. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Senior in ein Krankenhaus. Dort starb er später. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

