Stand: 26.05.2023 11:00 Uhr Räuber überfallen Wettbüro in Lehrte - und entkommen mit Geld

Räuber haben in Lehrte (Region Hannover) ein Wettbüro überfallen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, flüchteten die drei bislang unbekannten Täter in der Nacht zu Mittwoch mit Bargeld. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten zwei maskierte Personen das Wettbüro betreten, die dritte Person soll vor dem Gebäude Schmiere gestanden haben. Die Räuber haben laut Polizei einen 24-jährigen Angestellten mutmaßlich mit einer Schusswaffe bedroht und ihn aufgefordert, Bargeld herauszugeben. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Wer Hinweise hat, soll sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 melden.

