Stand: 09.05.2023 09:01 Uhr Lebensgefahr nach Reitunfall in Isernhagen

Eine 25-Jährige Reiterin ist bei einem Ausritt in Isernhagen in der Region Hannover von ihrem Pferd gestürzt. Dabei verletzte sie sich lebensgefährlich. Sie sei mit zwei anderen Reiterinnen gemeinsam unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei Hannover. Die Pferde hatten demnach gescheut. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen zwei Frauen blieben unverletzt. Warum die Pferde gescheut haben, war zunächst nicht bekannt.

