Laternenumzug von Hannover 96: Kinder laufen für guten Zweck Stand: 09.11.2023 15:47 Uhr Vom Rathaus bis zum Stadion: Kurz nach dem Martinstag lädt Hannover 96 am Montag wieder zum Laternenumzug ein. Der Verein und das Unternehmen Clarios spenden dabei einen Euro für jedes mitlaufende Kind.

Eingeladen sind Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern und alle, die dabei sein möchten. Die Veranstalter rechnen mit mehreren Tausend Teilnehmenden. Es ist bereits der elfte Umzug dieser Art. Der Spenden-Betrag soll in diesem Jahr der Spiel-Oase der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) zugute kommen.

Los geht es am 13. November um 17 Uhr am Trammplatz vor dem Neuen Rathaus in Hannover. Nach Angaben des Vereins ist es "gut möglich, dass sich auch der eine oder andere 96-Profi mit seinem Nachwuchs anschließt." Begleitet von Musikzügen und einem Reiter als Sankt Martin soll der Laternenumzug bis in die Heinz von Heiden Arena führen. Dort sollen Speisen und Getränke angeboten werden, außerdem ist gemeinsames Singen geplant.

Laternenumzug für die jungen Patienten der MHH

Die Spiel-Oase der MHHist ein Betreuungsangebot der Kinderklinik. Sie soll ein Ort für kranke Kinder und Jugendliche sein, an dem sie sich erholen und entspannen können. "Natürlich hoffen wir, dass viele Menschen unserer Einladung folgen und so eine schöne Summe für die MHH-Spiel-Oase zusammenkommt", sagt Juri Sladkov von Hannover 96.

