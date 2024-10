Stand: 12.10.2024 19:06 Uhr Lastwagenfahrer wird vom seinem Lkw-Führerhaus erdrückt

In Hoya (Landkreis Nienburg) ist es am Samstag zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Lastwagenfahrer unter dem Führerhaus seines Fahrzeugs eingeklemmt. Die Fahrerkabine des Lkw sei über dem 66-Jährigen abgesackt, als dieser das Hydrauliköl überprüfen wollte. Der Mann wurde vom Gewicht der Kabine erdrückt, er starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Ein Kollege des Mannes habe das Führerhaus wieder angehoben, als er das Unglück bemerkte. Wiederbelebungsversuche seien nach Auskunft der Polizei aber erfolglos geblieben. Die Unfallursache ist derzeit unklar. Ein technischer Defekt könne nicht ausgeschlossen werden.

