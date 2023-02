Stand: 15.02.2023 07:22 Uhr Lara Weiss soll Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim leiten

Die Ägyptologin und Religionswissenschaftlerin Lara Weiss wird ab Mai neue Geschäftsführerin des Hildesheimer Roemer- und Pelizaeus-Museums. Weiss habe den Aufsichtsrat mit kompetenter und zukunftsweisender Art überzeugt, teilte das Museum mit. Die 42-Jährige soll für zunächst fünf Jahre das Haus leiten. Seit 2014 ist Weiss Kuratorin der ägyptischen Sammlungen am Nationalmuseum für Altertümer in Leiden in den Niederlanden. Zuletzt hatte das Roemer- und Pelizaeus-Museum kurz vor der Insolvenz gestanden. Die Stadt Hildesheim hatte es mit 1,6 Millionen Euro unterstützt. Um sich inhaltlich und wirtschaftlich neu auszurichten, wurde ein personeller Wechsel an der Spitze gefordert. Doreen Götzky ist seit dem vergangenen Sommer Interimsgeschäftsführerin.

