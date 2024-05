Stand: 16.05.2024 09:11 Uhr Langenhagen: Feuer greift von Anbau auf Wohnhaus über

In Langenhagen (Region Hannover) ist am Mittwochnachmittag ein Feuer im Anbau eines Wohnhauses ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, griffen die Flammen auf das angrenzende Wohngebäude über. Als die Feuerwehr eintraf, seien keine Menschen mehr in dem Wohnhaus gewesen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Von einer Drehleiter aus kontrollierten die Feuerwehrleute mithilfe einer Wärmebildkamera das Dach auf mögliche Glutnester. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist aktuell unklar. Die Polizei ermittelt nun, weshalb das Feuer ausbrach.

