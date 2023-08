Stand: 30.08.2023 08:08 Uhr Langenhagen: Ringelnatter verirrt sich in Bankfiliale

In Langenhagen in der Region Hannover hat sich eine Ringelnatter in eine Bankfiliale verirrt. Die Mitarbeitenden hätten das kleine Reptil am Dienstag bemerkt und die Tierrettung gerufen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Einsatzkräfte fingen das harmlose Tier ein. Nach Angaben des Sprechers setzten die Retter die heimische Schlange danach in einem nahegelegenen Naturschutzgebiet in Langenhagen wieder aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.08.2023 | 08:30 Uhr