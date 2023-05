Stand: 15.05.2023 12:56 Uhr Lange Umwege: B83 bei Emmerthal wird gesperrt

Im Weserbergland ist die wichtige Bundesstraße 83 ab Dienstag für drei Wochen gesperrt. Autofahrende zwischen Hameln und Bodenwerder müssen die Baustelle weiträumig umfahren. Ein seitliches Ausweichen ist bei der B83 kaum möglich - sie verläuft in dem Bereich teilweise neben der Weser. Autofahrende aus Richtung Norden sollten in Hameln die Weser überqueren und über Tündern nach Emmerthal fahren, in Emmerthal die Weser wieder überqueren und weiter nach Süden fahren. Aus Richtung Bodenwerder nach Norden gilt der gleiche Weg in die umgekehrte Richtung. Bei den Bauarbeiten wird für 1,5 Millionen Euro über mehrere Kilometer die Asphaltdecke abgefräst und eine neue Deckschicht aufgetragen. Anfang Juni soll die Bundesstraße 83 wieder frei sein.

Weitere Informationen 2022: Bundesstraße 83 nach vier Jahren Sperrung wieder frei Weil Felsabstürze drohten, war ein Stück der B83 im Landkreis Holzminden gesperrt. Anwohnende mussten Umwege fahren. (28.08.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.05.2023 | 15:00 Uhr