Stand: 01.07.2024 08:44 Uhr Lamspringe: Polizei erwischt zwei Jugendliche am Steuer

Die Polizei hat am Sonntagabend die unerlaubte Spritztour von zwei Jugendlichen in Lamspringe (Landkreis Hildesheim) beendet. Zwei Streifenpolizisten bemerkten das ungültige Kennzeichen, als die Jugendlichen gerade einparken wollten. Laut Polizei konnten die Jugendlichen weder einen Führerschein vorweisen, noch war das Auto zugelassen, versichert oder versteuert. Zudem hatten die Jugendlichen an dem Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht. Zum Alter der Jugendlichen machte die Polizei keine genauen Angaben. Sie seien jedoch noch nicht so alt gewesen, dass sie bald hätten fahren dürfen, sagte eine Sprecherin dem NDR in Niedersachsen. Die Polizei leitete gegen beide Personen mehrere Strafverfahren ein - zum Beispiel wegen Kennzeichen-Missbrauchs und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Jugendlichen wurden nach Angaben der Polizei vor Ort an erwachsene Angehörige übergeben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min