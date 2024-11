Stand: 08.11.2024 08:17 Uhr Lachendorf: Enkel bewahrt Großeltern vor Betrug

In Lachendorf (Landkreis Celle) hat ein Enkel seine Großeltern vor einem Betrug bewahrt. Nach Angaben der Polizei rief am Montag ein Unbekannter bei den beiden über 80-Jährigen an. Demnach teilte der Anrufer ihnen mit, die Tochter habe einen schweren Unfall verursacht und ein fünfstelliger Betrag sei als Kaution zu zahlen. Die beiden Senioren gaben ihrem Enkelsohn Bescheid. Dieser vermutete sofort einen Betrug und fuhr zu seinen Großeltern. Dort stand laut Polizei ein Mann vor der Tür, der wohl das Geld abholen wollte. Der Enkel hielt den 30 Jahre alten Verdächtigen fest. Als die Polizei kam, wurde der Mann festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft, so die Polizei. Die Beamten ermitteln wegen versuchter Erpressung. Ob weitere Personen an der Tat beteiligt waren oder ob es weitere Betrugsversuche gegeben hatte, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei lobte das vorbildliche Verhalten des Enkels und empfiehlt, über solche Anrufe in der Familie zu sprechen.

