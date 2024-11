Enkel bewahrt Großeltern vor Betrug und hält Verdächtigen fest Stand: 11.11.2024 10:30 Uhr Im Landkreis Celle hat ein Enkel verhindert, dass seine Großeltern Opfer eines Betrugs wurden. Ein Unbekannter hatte am Telefon nach einem angeblichen Unfall der Tochter eine Kaution gefordert.

Die beiden über 80-Jährigen hielten den telefonischen Kontakt zu dem Anrufer aufrecht, informierten aber gleichzeitig ihren Enkelsohn, teilte die Polizei mit. Demnach vermutete der 24-jährige Enkel sofort einen Betrug und fuhr gemeinsam mit einem Arbeitskollegen zu seinen Großeltern. Dort stand laut Polizei bereits ein Mann vor der Tür, der wohl das Geld abholen wollte. Der Enkel hielt den 30 Jahre alten Verdächtigen fest. Als die Polizei kam, wurde der Mann festgenommen.

Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Gegen den Mann werde nun wegen versuchter Erpressung ermittelt, so die Polizei. Der 30-Jährige sitze in Untersuchungshaft. Ob weitere Personen an der Tat beteiligt waren oder ob es weitere Betrugsversuche gegeben hatte, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.

Polizei: Bei unbekannten Nummern wachsam sein

Die Polizei Hildesheim lobt das Eingreifen des Enkels. Grundsätzlich sei es aber nicht immer der richtige Weg, Straftäter eigenständig festzuhalten, so eine Sprecherin. Im Zweifel solle man sich lieber direkt bei der Polizei melden. Außerdem raten die Beamten zu erhöhter Wachsamkeit bei Anrufen von unbekannten Nummern. Es sei wichtig, fremden Menschen am Telefon keine Auskunft über persönliche Daten oder Finanzen zu geben, so eine Sprecherin. Außerdem sei es sinnvoll, Ruhe zu bewahren und über diese Anrufe in der Familie zu sprechen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 08.11.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Celle