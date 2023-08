Stand: 07.08.2023 11:50 Uhr Laatzen: Feuerwehr rettet Mann mit Spezialfahrzeug aus Hochhaus

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Laatzen (Region Hannover) haben einen Mann mit einer Teleskopmastbühne aus dem siebten Stock eines Hochhauses gerettet. Nach Angaben eines Sprechers war der Bewohner am Samstag aus seinem Bett gefallen und hatte sich dabei verletzt. Wegen seines Körpergewichts sei es nicht möglich gewesen, den Verletzten mit einer Trage abzutransportieren. Bäume vor dem Haus haben den Angaben zufolge die Rettung mithilfe einer Drehleiter erschwert. Demnach rückte die Berufsfeuerwehr Hannover mit einem Spezialfahrzeug an, das bis zu einer Höhe von 54 Metern ausgefahren werden kann. Der Mann konnte schließlich aus seiner Wohnung gerettet und in ein Krankenhaus gebracht werden.

