LKA fahndet mit neuen Fotos nach Ex-RAF-Terrorist Staub Stand: 03.07.2024 08:31 Uhr Nach der Festnahme der Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette fahndet das Landeskriminalamt Niedersachsen weiter nach deren mutmaßlichen Komplizen. Die Behörde hat neue Fotos von Ernst-Volker Staub veröffentlicht.

Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen werte derzeit mehrere Tausend Asservate und digitale Daten aus, sagte eine Sprecherin des LKA dem NDR Niedersachsen. Darunter befinden sich den Angaben zufolge auch Fotos des Verdächtigen Ernst-Volker Staub. Eines der Bilder wurde vermutlich im Jahr 2002 aufgenommen und zeigt Staub im Alter von 47 oder 48 Jahren, wie das LKA am Mittwoch mitteilte. Bei dem zweiten Foto handelt es sich demnach um ein sogenanntes Aging-Bild, das vom LKA angefertigt wurde. So oder so ähnlich könnte der Ex-RAF-Terrorist heute im Alter von 69 Jahren aussehen, hieß es.

LKA untersucht Tausende Hinweise

Die Auswertung der Daten erweise sich als sehr aufwendig, teilte das LKA dem NDR Niedersachsen mit. Nach der Festnahme von Daniela Klette seien in ihrer Wohnung zahlreiche unterschiedliche Speichermedien gefunden worden. Unter den Asservaten, die das LKA auswertet, befindet sich laut der Behörde auch der Bauwagen, in dem Burkhard Garweg zeitweise in Berlin gewohnt und gelebt haben soll. Dieser wurde von Berlin nach Niedersachsen transportiert und kriminaltechnisch untersucht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Terrorismus