Stand: 21.03.2024 07:58 Uhr Kunde in Supermarkt mit Softair-Pistole bedroht

In Lehrte (Region Hannover) soll ein 18-Jähriger einen Kunden in einem Supermarkt mit einer Softair-Waffe bedroht haben. Warum, ist noch unklar. Er habe mit einer Gruppe Jugendlicher den Markt am frühen Dienstagabend betreten, so ein Polizeisprecher. Der 18-Jährige habe dann die Waffe gezogen und dem Kunden damit gedroht. Der rang den jungen Mann zusammen mit einem weiteren Kunden nieder und hielt ihn fest, bis die Polizei kam. Eine Mitarbeiterin des Marktes hatte die Einsatzkräfte alarmiert und die Jugendlichen eingeschlossen, damit sie nicht flüchten konnten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei stellte bei dem 18-Jährigen die Softair-Pistole sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lehrte unter der Telefonnummer (05132) 82 70 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min