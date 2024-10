Stand: 28.10.2024 13:25 Uhr "Krähenfüße" auf Parkplatz ausgelegt: Polizei sucht Täter

Nachdem Unbekannte schon zum zweiten Mal Nagelfallen auf einem Supermarktparkplatz in Nienburg ausgelegt haben, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach Angaben einer Sprecherin war ein 25-Jähriger am späten Samstagabend in die sogenannten "Krähenfüße" hinein gefahren. Bereits am 20.10.2024 war es zu einem ähnlichen Fall auf demselben Parkplatz gekommen. Ein 19-Jähriger hatte während der Fahrt vom Supermarkt nach Hause festgestellt, dass Luft aus seinem Reifen entwich. Er war laut Polizei daraufhin vorsichtig weiter gefahren. Beim Reifenwechsel einen Tag später, hatte er einen "Krähenfuß" entdeckt und Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Bürgerinnen und Bürger auf dem Parkplatz besonders wachsam zu sein. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05021) 97 78 0 entgegen genommen.

