Stand: 03.11.2023 09:10 Uhr Kostenloses Parkhaus für Fahrräder in Wunstorf eröffnet

Nach eineinhalbjähriger Bauzeit und mehrmonatigem Probebetrieb hat die Region Hannover am Donnerstag ein Fahrradparkhaus in Wunstorf eröffnet. In den beiden zwölf Meter hohen Türmen direkt am Bahnhof können insgesamt 244 Fahrräder abgestellt werden. Schließfächer mit Steckdosen machen nach Angaben der Region auch das Aufladen von E-Bike-Akkus möglich. Für das Fahrradparken muss zuvor eine App auf das Smartphone geladen und eine Registrierung abgeschlossen werden. Wer sein Fahrrad in den Türmen parken möchte, muss den Vorderreifen auf eine Schiene stellen. Ein Computersystem überprüft dann die Größe und das Gewicht des Rades. Anschließend wird es über ein Schlittensystem in einem Regal abgestellt. Der Verkehrsdezernent der Region Hannover, Ulf-Birger Franz, zeigte sich beeindruckt: "In Wunstorf ist ein Leuchtturm der Verkehrswende entstanden. Das automatische Fahrradparkhaus ist ein weiterer wichtiger Infrastruktur-Baustein der Stärkung des Radverkehrs in der Region Hannover und bislang einmalig in ganz Norddeutschland." Wunstorf ist nach dem Hauptbahnhof Hannover der am stärksten von Pendlern genutzte Bahnhof in der Region Hannover.

