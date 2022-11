Stand: 09.11.2022 08:08 Uhr Kollision auf der A7 zwischen Lkws: Zwei Leichtverletzte

Auf der A7 ist es zwischen Berkhof und Mellendorf in der Region Hannover am Dienstagabend zu einem Unfall mit einem Muldenkipper und einem Sprinter gekommen. Der Sprinter ist beim Wechseln von dem mittleren auf den rechten Fahrstreifen auf den Muldenkipper aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. In der Folge habe sich der Muldenkipper gedreht und kam auf der Mittelschutzplanke zum Stehen. Der Sprinter überschlug sich und rutschte mehrere Meter über die Autobahn. Die Feuerwehr fand nach eigenen Angaben ein "größeres Trümmerfeld" vor, als sie den Unfallort erreichte. Die Sprinterfahrerin und der Fahrer des Muldenkippers erlitten leichte Verletzungen. Auf der Gegenfahrbahn kam es infolge der Kollision zu einem weiteren Unfall zwischen zwei Pkws, als ein Autofahrer den über die Mittelschutzplanke ragenden Muldenkipper ausweichen musste. Die Autobahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

VIDEO: Sprinter kollidiert mit Kipplaster: A7 gesperrt (09.11.2022) (1 Min)

