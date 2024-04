Stand: 04.04.2024 06:44 Uhr Kollision auf Abfahrt: Drei Verletzte bei Unfall im Landkreis Celle

Bei einem Unfall auf der B214 nahe Eicklingen (Landkreis Celle) sind am Mittwochabend drei Menschen verletzt worden. Laut Feuerwehr Flotwedel waren an der Abfahrt Wathlingen zwei Autos aus bislang ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Ein Fahrzeug sei so deformiert gewesen, dass ein Insasse darin eingeschlossen war und sich nicht selbständig befreien konnte, so ein Feuerwehrsprecher. Die Ortsfeuerwehr Wathlingen holte ihn aus dem Auto und übergab ihn dem Rettungsdienst. Insgesamt seien bei dem Unfall drei Personen verletzt worden, so die Feuerwehr. Wegen Aufräum- und Reinigungsarbeiten war der Unfallbereich mehr als zwei Stunden lang gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.04.2024 | 09:30 Uhr