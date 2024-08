Stand: 14.08.2024 06:52 Uhr Kneipen-Dach im Landkreis Nienburg eingestürzt

Im Landkreis Nienburg ist am Dienstagnachmittag das Dach eines nicht mehr genutzten Gaststättensaales eingestürzt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurde dabei niemand verletzt. Das Hauptgebäude in Steinbrink in der Samtgemeinde Uchte sei zunächst gesperrt worden. Ein Bausachverständiger müsse nun die Statik prüfen. In dem eingestürzten Bereich habe sich zum Unglückszeitpunkt niemand aufgehalten. Die Bewohner des Hauptgebäudes standen den Angaben zufolge unter Schock. Daher sei das Kriseninterventionsteam verständigt worden. Bei dem Gebäude handele es sich um eine alte Kneipe, sagte der Sprecher. Der Saalanbau sollte seinen Angaben zufolge demnächst abgerissen werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

