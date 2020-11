Kliniken in Nienburg und Stolzenau werden zusammengelegt Stand: 25.11.2020 14:00 Uhr Die Standortkonzentration bei kleineren Krankenhäusern in Niedersachsen geht weiter. Auch im Landkreis Nienburg soll aus zwei Standorten einer werden.

Die Helios-Kliniken Mittelweser mit ihren Standorten in Stolzenau und Nienburg sollen voraussichtlich 2023, spätestens aber 2024 in Nienburg zusammengelegt werden. Vor allem aus medizinischen Gründen, wie es heißt. Alle medizinischen Angebote an einem Standort anzubieten, habe für die Patienten viele Vorteile, teilten die Kliniken Mittelweser mit. Die Wege seien kürzer, die Spezialisten könnten sich schneller und einfacher abstimmen.

Fachbereiche aus Stolzenau ziehen um

Die Stolzenauer Fachbereiche Altersmedizin, Schmerzklinik sowie die Innere Medizin sollen deshalb nach Nienburg umziehen. Dafür soll für 30 Millionen Euro ein neuer Krankenhausflügel gebaut werden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Ein Großteil der geriatrischen Patienten werde derzeit ohnehin zunächst in Nienburg aufgenommen und dann nach Stolzenau weitergeleitet. Das werde sich künftig ändern, so eine Kliniksprecherin.

Helios-Klinik: "Standort nicht zukunftssicher"

Allerdings spielen auch andere Gründe bei dem geplanten Umzug eine Rolle: Die Patientenzahlen im Bereich der Inneren Medizin in Stolzenau sind in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Deshalb sei es nicht gelungen, den Standort zukunftssicher aufstellen, so die Sprecherin. Außerdem sei es aufgrund der Lage und der Größe des Standortes teilweise schwer, Stellen zu besetzen. Vom Landkreis heißt es, dass das medizinische Angebot in Nienburg durch den Schritt deutlich verbessert werde; allerdings habe das einen hohen Preis an anderer Stelle.

