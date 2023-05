Stand: 31.05.2023 07:10 Uhr Kleinkind stürzt zu Tode: Ermittlungen gegen Großeltern

Nach dem tödlichen Fenstersturz eines Kleinkindes aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Hameln (Landkreis Hameln-Pyrmont) wird gegen die Großeltern des Kindes ermittelt. Sie müssen sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung stellen. Zum Zeitpunkt des Sturzes sollen sich die Großeltern in der betroffenen Wohnung aufgehalten haben. Der etwa 15 Monate alte Junge war am vergangenen Freitag im Ortsteil Rohrsen aus dem Fenster eines Hauses gefallen und gestorben. Die Polizei ging zunächst von einem Unglücksfall aus.

