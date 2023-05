Stand: 26.05.2023 17:10 Uhr Hameln: Kleinkind stirbt nach Sturz aus Fenster

Ein Kleinkind ist in Hameln aus einem Fenster im dritten Stock gefallen und ums Leben gekommen. Das Unglück habe sich am Freitagvormittag ereignet, teilte die örtliche Polizei mit. Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen, an denen auch ein Hubschrauber beteiligt gewesen sei, hätten den Tod des Kindes nicht verhindern können. Die Polizei nahm Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens auf. Die Beamten sprachen von einem "tragischen Unglücksfall". Weitere Angaben machten sie zunächst nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.05.2023 | 06:30 Uhr