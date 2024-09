Kleinflugzeug zerschellt im Gebüsch - Pilot aus Schaumburg tot Stand: 07.09.2024 15:54 Uhr Ein Mann aus Schaumburg ist mit seiner Propellermaschine abgestürzt. Das Flugzeug zerschellte am Boden. Rettungskräfte eilten zur Unfallstelle südlich von Bielefeld, der Mann starb jedoch vor Ort.

Der 67-Jährige war am Samstagmorgen mit seinem Kleinflugzeug in Porta Westfalica (Nordrhein-Westfalen) gestartet. In Gütersloh stürzte die Maschine aus bislang ungeklärter Ursache ab und zerschellte im am Boden im Gebüsch einer Wiese. Der Pilot kam dabei nach Polizeiangaben ums Leben.

67-Jähriger war allein an Bord

Kurz nach dem Absturz eilten Rettungskräfte zur Unfallstelle. Auch ein Hubschrauber war angefordert worden. Nachdem die Flugleitung des Startflugplatzes bestätigt hatte, dass der Pilot allein gestartet sei, wurde die Suche nach weiteren Opfern der Polizei zufolge eingestellt. Die abstürzende Maschine hatte eine Stromleitung abgerissen. Ein Haushalt war zeitweise von der unterbrochenen Versorgung betroffen.

