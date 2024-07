"Kleines Fest im Großen Garten" beginnt heute in Hannover Stand: 10.07.2024 07:26 Uhr Das "Kleine Fest im Großen Garten" findet in diesem Jahr vom 10. bis 28. Juli statt. Unter dem Motto "Wasser" wollen Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt die Besuchenden in Hannover begeistern.

Das "Kleine Fest" hat Kultstatus, bekannt ist es vor allem für die besondere Atmosphäre: Besuchende tauchen ein in eine Welt aus Clownerie, Musik, Magie, Akrobatik, Comedy, Puppenspiel, Straßentheater und Poesie. Das Festival war 1986 von Harald Böhlmann gegründet worden, der es seitdem betreut hatte. In diesem Jahr hat nun zum ersten Mal der Niederländer Casper de Vries die künstlerische Leitung in Hannover übernommen. Mit ihm kommen auch einige weitere Änderungen für das "Kleine Fest im Großen Garten".

Kein Feuerwerk beim "Kleinen Fest im Großen Garten"

Nach Angaben der Stadt entfällt ab 2024 das Abschlussfeuerwerk beim "Kleinen Fest im Großen Garten". Künstler und Besucher könnten sich zum Abschluss des Abends an der Großen Fontäne treffen, so de Vries. Es sei geplant, das Picknick im Großen Garten mit langen Tischen aufzuwerten. Darüber hinaus können Gäste 2024 erstmals bereits beim Kauf der Eintrittskarten zusätzlich eine Picknickbox bestellen. Das Festival findet außerdem ab sofort unter einem jährlich wechselnden Motto statt. Außerdem gibt es weitere Veränderungen, die mit der neuen Leitung des Festivals eingeführt werden. Unter anderem sind es folgende:





Das Festival empfängt pro Abend weiterhin maximal 3.900 Gäste.

Der Ticketverkauf erfolgt nicht mehr über ein Losverfahren, sondern über ein automatisiertes Online-Ticketsystem.

Es gibt eine Abendkasse mit garantiert 300 Karten pro Abend.

Der Ticketpreis bleibt gleich.

Das Bühnenprogramm beginnt um 18.30 Uhr.

Das 20-Minuten-Rastersystem wird beibehalten.

An mehreren dezentralen Standorten werden jeweils zwei 20-Minuten-Blöcke zu einem 50-Minuten-Block zusammengelegt. Dies bietet die Möglichkeit, zum einen längeren Shows einen Platz im Kleinen Fest bieten zu können. Außerdem bekommen weitere Partner, wie das GOP oder der SpezialClub, so eine Bühne.

Auch auf sich ändernde klimatische Bedingungen soll Rücksicht genommen werden. Schattige Standorte bekommen Vorrang vor offenen Standorten.

