"Kleines Fest" - Erfinder verabschiedet sich nach 38 Jahren

In Hannover ist am Sonntag das 450. "Kleine Fest im Großen Garten" zu Ende gegangen. Rund 150 Künstlerinnen und Künstler aus 22 Nationen hatten in dieser Saison laut Veranstalter ihre Kleinkunst vor der barocken Kulisse der "Herrenhäuser Gärten" präsentiert. Die Veranstalter zeigten sich zufrieden: "Wir und die Künstlerinnen und Künstler haben nur in glückliche Gesichter geblickt", sagte Festival-Erfinder Harald Böhlmann. Für Böhlmann - den "Mann mit dem Zylinder" - war es nach 38 Jahren das letzte Mal als künstlerischer Leiter. Rund 1,5 Millionen Gäste habe das Kultfestival seitdem gezählt. Viele Menschen haben sich am letzten Festivalabend bei ihm bedankt und hätten ihm gesagt, "dass das Kleine Fest ein Teil ihres Lebens geworden ist", sagte der 79-Jährige. "Und das hat mich wirklich sehr bewegt." Ab 2024 übernimmt der 56-jährige gebürtige Niederländer Casper de Vries das Ruder.

