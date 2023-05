Stand: 16.05.2023 17:15 Uhr Kleinbus in Barsinghausen in Brand gesetzt

In Barsinghausen in der Region Hannover ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Kleinbus vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden vorher Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet, die später in einem nahegelegenen Waldstück gefunden wurden. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Ein vor dem Bus abgestellter Mercedes-Transporter wurde nach Polizeiangaben durch die entstandene Hitze ebenfalls stark beschädigt. Durch das Feuer wurde laut Polizei niemand verletzt. Der durch den Brand entstandene Schaden liegt nach Schätzungen bei rund 25.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0511) 109-5555.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.05.2023 | 06:30 Uhr