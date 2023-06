Stand: 16.06.2023 08:52 Uhr Kinderrechte: Grundschule Wennigsen erhält UNICEF-Siegel

Die Grundschule Wennigsen (Region Hannover) erhält eine besondere Auszeichnung: Sie bekommt das UNICEF-Siegel "Kinderrechteschule – Wir leben Kinderrechte". Das niedersächsische Kultusministerium und UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, würdigen damit das Engagement, den Unterricht und den Schulalltag an der UN-Konvention über die Rechte von Kindern auszurichten. In Wennigsen werde besonderer Wert darauf gelegt, die Kinder zu den Themen Demokratie und Mitbestimmung zu schulen. Zuvor sind in Niedersachsen bereits die Grundschule Rosche an der Wipperau (Landkreis Uelzen), die Hinrich-Wolff-Schule in Bergen (Landkreis Celle) und die Grundschule Mariensee in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) ausgezeichnet worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.06.2023 | 08:30 Uhr