Stand: 17.10.2023 16:02 Uhr Kindergarten in Buchholz steht in Flammen - 200.000 Euro Schaden

Ein Kindergarten in Buchholz (Aller) im Landkreis Heidekreis ist am Dienstagmorgen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen. Mehrere Betreuer sowie ein Kind befanden sich in dem Kindergarten. Den Angaben zufolge haben sie einen Brandgeruch wahrgenommen, das Gebäude verlassen und die Feuerwehr alarmiert. Mehr als 100 Einsatzkräfte konnten den Brand schließlich löschen. Laut Polizei entstand ein Schaden von mehr als 200.000 Euro. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

VIDEO: Buchholz: Feuer zerstört Kindergarten (1 Min)

