Stand: 26.06.2024 12:24 Uhr "Kiano" und "Tamika": Bedrohte Wüstenantilopen bekommen Nachwuchs

Im Zoo Hannover haben die Wüstenantilopen Addax Nachwuchs bekommen. "Kiano" und "Tamika" erkundeten nun ihr Gehege am Sambesi, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Die Jungtiere seien im April zur Welt gekommen und folgten auf die im vergangenen Jahr geborene "Kiana". Laut Zoo sind die Tiere "kleine Kostbarkeiten". Denn obwohl Addax bestens an die extremen Bedingungen ihres Lebensraums in der Sahara angepasst sind, gilt die Art als unmittelbar vom Aussterben bedroht. Gründe hierfür seien Wilderei und ein immer kleiner werdender Lebensraum, hieß es vom Zoo. Um die Spezies zu retten, hatte der Zoo im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms im vergangenen Jahr seine Addax-Herde neu zusammengestellt. Drei Weibchen aus Zoos in Frankreich wurden extra dafür nach Hannover geholt - mit Erfolg, wie sich nun zeigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.06.2024 | 13:30 Uhr