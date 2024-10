Stand: 21.10.2024 08:27 Uhr Keine gemeinsame West-Schule für Seelze und Dedensen

Die Grundschulen in Lohnde und Dedensen in der Region Hannover sollen erhalten bleiben, das teilte die Stadt Seelze am Samstag mit. Der seit mehr als fünf Jahren diskutierte Neubau einer gemeinsamen Schule im Süden der Stadt Seelze werde demnach nicht umgesetzt. Gegen eine gemeinsame Schule sprächen auch fehlendes Bauland und zu teure Baukosten, so der Bürgermeister Alexander Masthoff (SPD). Die Kosten hätten sich auf bis zu 50 Millionen Euro belaufen. Stattdessen plant die Stadt Seelze nach eigenen Angaben die alten Schulstandorte zu erweitern, um der steigenden Schülerzahl gerecht zu werden. Dazu sollen in Lohnde und Dedensen Nachbargrundstücke der Schulen gekauft werden. Hier könnten neue Klassenräume, eine Mensa und zusätzliche Räume für Ganztagsangebote entstehen. Der Vorschlag werde nun in mehreren Gremien beraten, Ende November könnte dieser im Seelzer Stadtrat endgültig beschlossen werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.10.2024 | 08:30 Uhr