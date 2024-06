Kein Lachgas an Minderjährige: Niedersachsen öffnet Tür zu Verbot Stand: 14.06.2024 16:24 Uhr Der Bundesrat hat sich am Freitag für ein Verkaufsverbot von Lachgas an Minderjährige ausgesprochen. Der Antrag auf Initiative des Landes Niedersachsen richtet sich an die Bundesregierung.

Hintergrund des Antrags sind vermehrte Berichte über den Missbrauch von Lachgas als Partydroge - auch und gerade unter Minderjährigen. Es gibt keine Reglementierung von Lachgas und es kann somit auch an Kinder und Jugendliche verkauft werden. Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) sprach in seiner Rede vor dem Bundesrat von einem steigenden Konsum in den vergangenen Jahren. "Vor den damit verbundenen gesundheitlichen Gefahren für unsere Bevölkerung müssen wir insbesondere unsere Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden schützen", so Philippi. Mögliche Folgen des Konsums von Lachgas seien neurologische Schäden wie Bewusstlosigkeit, Lähmungserscheinungen oder auch hypoxische Hirnschäden, also Hirnschäden aufgrund von Sauerstoffmangel.

Videos 2 Min Helmstedt: Lachgas-Verkauf an Minderjährige wird verboten Auch aus Automaten müssen die Kartuschen entfernt werden, sofern diese nicht über einen elektronischen Altersnachweis verfügen. (14.06.2024) 2 Min

Lauterbach will Verkauf von Lachgas eindämmen

Am Mittwoch hatte der Petitionsausschusses im Bundestag bereits für ein Verbot des Verkaufs von Lachgas an Minderjährige geworben. "Wir brauchen eine strengere Regulierung von Lachgas in Deutschland", heißt in der Vorlage. Im Landkreis Helmstedt ist der Verkauf von Lachgas an Minderjährige bereits verboten worden. Zu einem Verkauf von Lachgas an Automaten in Gifhorn hatte sich auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geäußert. Er kündigte an, den Verkauf von Lachgas eindämmen zu wollen.