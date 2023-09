Kabelbrände: Mehrere Linien der Üstra in Hannover fallen aus Stand: 13.09.2023 11:36 Uhr In Hannover behindern mehrere Kabelbrände den Stadtbahnverkehr der Üstra erheblich. Auf den Linien 1,2 und 8 fährt zwischen Vahrenwald und Sarstedt keine Bahn mehr. Ursache könnten die Gewitter in der Nacht sein.

Zuerst wurde der Feuerwehr Hannover am Mittwochmorgen ein Brand in einem Schaltraum an der Haltestelle Altenbekener Damm gemeldet. Daraufhin fuhren die U-Bahnen in die Stationen, wo die Fahrgäste aussteigen mussten. Die Bahnhöfe wurden evakuiert. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Rainer Kunze lief das geordnet und reibungslos. Verletzt wurde niemand.

Störung bei der Üstra: Kein Busersatzverkehr - Gebiet zu groß

Kurz darauf kamen zwei weitere Kabelbrände an anderen Stationen der Üstra hinzu. Das Verkehrsunternehmen stellte den Strom auf den betroffenen Linien sicherheitshalber ab. Einen Busersatzverkehr gibt es nicht. Dazu sei das betroffene Gebiet zu groß, hieß es von der Üstra. Die Ursache für die Brände ist noch unklar. Die Feuerwehr schließt aber nicht aus, dass es sich möglicherweise um einen technischen Defekt infolge der nächtlichen Gewitter handeln könnte.

