Stand: 10.06.2024 06:50 Uhr Jugendlicher Brandstifter in Hameln gefasst

Die Polizei hat in Hameln einen mutmaßlichen Serienbrandstifter gefasst. Es handelt sich um einen 15-Jährigen. Die Beamten ertappten den Jungen nach eigenen Angaben am Samstag auf frischer Tat. Er hatte im Bereich der Hamelner Nordstadt einen Papiercontainer angezündet. Bereits in den beiden Tagen zuvor waren in Hameln mehrere Müllcontainer vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Nach mehreren Hinweisen kamen die Ermittler dem Jugendlichen auf die Spur. Die Polizei prüft nun, ob er auch für weitere Feuer in der Nordstadt verantwortlich sein könnte.

