Stand: 22.08.2024 11:39 Uhr Jugend-Gang in Hildesheim gefasst? Haftbefehle erlassen

Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim ermitteln gegen fünf Jugendliche, die mehrfach Menschen ausgeraubt haben sollen. Die Verdächtigen sind zwischen 15 und 18 Jahre alt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Den Angaben zufolge kamen zwei der Verdächtigen wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Konkret gehe es bislang um vier Taten seit Mai 2024: Dabei soll die Gruppe ihre Opfer jeweils ausgeraubt und bedroht oder zusammengeschlagen haben. Die Beute waren laut Polizei Geld, ein Smartphone und eine Musikbox. Am Mittwoch durchsuchten die Beamten die Wohnungen der Tatverdächtigen. Anhand der dabei beschlagnahmten Beweismittel will die Polizei jetzt prüfen, ob die Jugendlichen auch für andere Straftaten in Hildesheim verantwortlich sein könnten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.08.2024 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim