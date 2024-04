Polizei ermittelt nach Drohbrief im Briefkasten von Ex-Pastor Stand: 08.04.2024 18:33 Uhr Die Polizei ermittelt gegen einen Bewohner aus Godshorn - ein Ortsteil von Langenhagen (Region Hannover) - wegen des Verdachts der Bedrohung. Er soll einen ehemaligen Pastor von Godshorn bedroht haben.

Der Ex-Pastor hat in seinem Briefkasten ein Drohschreiben gefunden. Das teilte der Ortsbürgermeister und Sohn des Pastors, Tim Wook (SPD), am Donnerstag mit. Wook sitzt außerdem für die SPD im Niedersächsischen Landtag. Sein Vater, Falk Wook, setze sich im "Bündnis für gute Nachbarschaft" für Demokratie und gegen Rechtsextremismus ein. Die Drohung sei auf ein kleines Plakat des Bündnisses geschrieben worden. Dem Wortlaut der Botschaft zufolge werde der Ex-Pastor früher oder später für das "dumme Gedankengut" des Bürgerbündnisses zur Verantwortung gezogen - "vor diesem Gericht oder vor dem jüngsten Gericht". Der Täter habe Namen und Mailadresse auf dem Schreiben hinterlassen. Der bedrohte Ex-Pastor stellte Strafanzeige.

Unterstützung vom Superintendenten

Rückendeckung bekommt Falk Wook vom evangelischen Superintendenten des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen, Dirk Jonas. "Es ist nicht akzeptabel, dass Menschen, die sich für Demokratie und eine gute Nachbarschaft in ihrer Stadt einsetzen, bedroht werden", sagte Jonas am Montag. Der ehemalige Pastor Wook will sich trotz der Drohung weiter im Bürgerbündnis engagieren.

