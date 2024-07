Je größer die Gelbe Tonne, umso schlechter wird Müll getrennt Stand: 25.07.2024 16:52 Uhr Wie gut sortieren die Menschen in Hannover den Müll? Um das herauszufinden, hat der Abfallentsorger aha stichprobenartig Gelbe Tonnen für Leichtverpackungen untersucht.

Die Ergebnisse fallen nach Angaben von aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz unterschiedlich aus. Bei den kleinen Tonnen war nur ein Drittel des Mülls nicht zu verwerten. Das sei eine gute Quote. In den großen gelben Tonnen mit vier Rädern waren dagegen teilweise 90 Prozent falsch entsorgt. Das könnte unter anderem an der größeren Anonymität bei Mehrfamilienhäusern liegen. In der Stadt Hannover wurden im vergangenen Jahr die Gelben Säcke durch ein Tonnen-System ersetzt.

"Fehlwürfe" werden zu einem Problem

Bei der nicht-repräsentativen Untersuchung wurden einige Tonnen aus einem Stadtteil durchsucht. Dabei fanden die Mitarbeitenden unter anderem Spraydosen, Glasflaschen oder Essensreste. Aber auch Windeln würden oft in der gelben Tonne entsorgt. Das seien sogenannte schlechte Fehlwürfe. Diese würden zu einem wachsenden Problem. Recycling wird so laut aha verhindert. Der Abfallentsorger aus Hannover sammelt und lagert zwar den Müll aus den Gelben Tonnen. Das Recycling übernehmen dann aber private Unternehmen - die Dualen Systeme.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.07.2024 | 15:00 Uhr