Braunschweig: Müllabfuhr unzufrieden mit Bioabfall

In Braunschweig gibt es ein Problem mit Fremdstoffen im Biomüll. Das hat eine Analyse des verantwortlichen Entsorgungsunternehmens Alba gezeigt. Demnach wurde in über 82 Prozent der Fälle der zulässige Anteil an Fremdstoffen überschritten. Das Unternehmen untersuchte hierfür nach eigenen Angaben rund 40 Tonnen Biomüll aus dem gesamten Stadtgebiet. Diese Verunreinigung des Biomülls führe dazu, dass der Abfall nicht als umweltfreundlicher Dünger verwendet werden kann, heißt es. Die Stadt Braunschweig ruft daher ihre Bürger dazu auf, keine biologisch abbaubaren Plastik-Müllsäcke in die Bio-Tonne zu werfen, da diese sich zu langsam zersetzen. Stattdessen sollten Papiertüten verwendet oder der Biomüll in Zeitungspapier eingewickelt werden. Darüber hinaus erinnert die Stadt daran, dass auch Windeln, Kunststoff und Glas nicht in die Bio-Tonne gehören. Die richtige Trennung des Mülls sei entscheidend für die Wiederverwertung und die Umweltfreundlichkeit des Biomülls in Braunschweig.

