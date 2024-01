Stand: 24.01.2024 17:20 Uhr Isernhagen: Räuber überfällt betagtes Ehepaar in Einfamilienhaus

Ein unbekannter Mann hat ein Ehepaar in Isernhagen in der Region Hannover in ihrem Haus überfallen und dabei einen 85-Jährigen verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brach der Täter am Samstagabend gegen 18 Uhr in das Haus im Holunderkamp ein. Mit einem Messer bedrohte er das Ehepaar, erbeutete Bargeld und Schmuck und flüchtete. Der Senior wurde bei dem Überfall verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik. Bei der Suche nach dem Täter bittet die Polizei um Mithilfe. Der Mann ist den Angaben zufolge 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß, schlank und zwischen 30 und 35 Jahre alt. Er hat dunkelbraune oder schwarze Haare, dunkle Augen und einen Bart. Er war mit einem gemusterten Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose bekleidet. Laut Zeugenangaben sprach der Täter gebrochen Deutsch. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen schweren Raubes. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 1 09 55 55 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min