In zwölf Metern Höhe: Frau droht vom Dach zu fallen Stand: 12.10.2024 15:58 Uhr In Hannover haben Höhenretter der Feuerwehr eine 25-Jährige von einem Dach gerettet. Die Frau war nach eigenen Angaben wegen eines Streits nach einer nächtlichen Feier durch ein Dachfenster geklettert.

Das teilte die Feuerwehr Hannover mit. Die 25-Jährige hatte sich auf dem rutschigen Dach eines Mehrfamilienhauses offenbar mehr als zehn Meter fortbewegt und kam dann nicht mehr vor oder zurück. Nachbarn hatten die Feuerwehr gerufen, nachdem mehrere Dachziegel in den Hinterhof gefallen waren. Daraufhin hatten sie die Frau in zwölf Metern Höhe an der Dachkante sitzen sehen.

25-Jährige unterkühlt und entkräftet

Die Feuerwehrleute konnten die Frau mit ihren Leitern nicht erreichen. Sie forderten deshalb speziell ausgerüstete Höhenretter an. Bis diese eintrafen, hatten die Einsatzkräfte eine Wohnungstür aufgebrochen und durch ein Fenster Kontakt mit der hilflosen Frau aufgenommen. Sie beruhigten sie, während sich die Höhenretter aus einem Dachbodenfenster abseilten. Die Frau wurde mit einem Gurt gesichert und durch ein Fenster in eine Wohnung gerettet. Unterkühlt und entkräftet kam sie in ein Krankenhaus. Wie lange sie auf dem Dach ausharren musste, ist nicht bekannt. An dem rund zweistündigen Rettungseinsatz waren den Angaben zufolge insgesamt fünf Einsatzfahrzeuge und 16 Rettungskräfte beteiligt.

