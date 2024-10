Stand: 28.10.2024 13:34 Uhr In Graben gerutscht: 20-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Ein 20-Jähriger ist am frühen Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Seelze (Region Hannover) schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann auf der Bundesstraße 441 von Dedensen in Richtung Seelze unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abgekommen und in einen trockenen Wassergraben gerutscht. Das Auto kippte daraufhin auf die linke Seite, hieß es weiter. Er habe noch eigenständig die Einsatzkräfte alarmieren können, die ihn in ein Krankenhaus brachten. Die B441 war während des Einsatzes voll gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer (0511) 109 -1888 zu melden.

