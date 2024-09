IAA Transportation in Hannover: Messe öffnet heute für Besucher Stand: 17.09.2024 00:01 Uhr Heute öffnet die IAA Transportation 2024 in Hannover für Besucherinnen und Besucher. Bei der Messe der Nutzfahrzeug-, Transport- und Logistikbranche präsentieren sich mehr als 1.600 Aussteller.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wollen die Messe heute offiziell eröffnen. Morgen wird Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) erwartet. Hauptthema in diesem Jahr ist die Klimaneutralität in der Logistik und im Transport. Laut dem Veranstalter Verband der Automobilindustrie (VDA) präsentieren unter anderem Daimler Truck, Scania und Volvo Trucks ihre neuen elektrischen und wasserstoffbetriebenen Lkw.

Videos 1 Min IAA Transportation: Stromantrieb für schwere Laster 1.400 Aussteller präsentieren sich in Hannover auf der Nutzfahrzeug-Messe. Der Klimaschutz ist einer der Schwerpunkte. (21.09.2022) 1 Min

Messe in Hannover: Klimaneutrale Logistik und Transport

1.650 Aussteller aus 41 Ländern sind nach Angaben der IAA Transportation in Hannover vertreten. Die Messe gilt als internationale Leitplattform für Busse, Logistik, Nutzfahrzeuge und den Transportsektor. Die Branchen kämen in Hannover zusammen, um gemeinsam an einer nachhaltigen und innovativen Zukunft zu arbeiten, sagte Jürgen Mindel, Geschäftsführer des VDA. In diesem Jahr findet die Messe unter dem Motto "People And Goods On The Move" statt. Ziel sei es, die Klimaneutralität in der Logistik mit innovativen Transportsystemen voranzutreiben.

Programm der IAA Transportation 2024

Auf der Messe gebe es neben einem Ausstellungsbereich, in dem Innovationen ausgestellt werden sollen, auch Diskussionsrunden und Mitmach-Angebote für Besuchende. So können Lastenräder auf einem Parcours getestet werden oder neue Nutzfahrzeuge unter anderem von Tesla und VW Nutzfahrzeuge auf einer Teststrecke gefahren werden. Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier. Vor zwei Jahren waren in sechs Tagen rund 135.000 Besucherinnen und Besucherzu der Messe gekommen.

Ein Highlight der Messe: Zeppelin fliegt über Hannover

Ein Highlight der Messe ist ein Zeppelin, der seit Sonntag zu bestimmten Zeiten über Hannover fliegt. Bis zum 18. September kann das Luftschiff von 9 bis 14 Uhr über der Stadt und dem Messegelände beobachtet werden. Es gehört laut Autozulieferer ZF zu den größten aktiven Luftschiffen der Welt. Der Konzern wird einer der Aussteller bei der IAA Transportation sein.

Tickets und Öffnungszeiten für die Transport- und Fahrzeug-Messe

Die IAA Transportation ist noch bis zum 22. September jeweils von 9 bis 18 Uhr für Besuchende geöffnet. Ein Wochenendticket kostet 10 Euro, Tickets an einem Werktag 28 Euro. Vergünstigt gibt es Nachmittagstickets für 13 Euro. Ermäßigte Tickets für 9 Euro gibt es unter anderem für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende.

Weitere Informationen Bilanz der IAA Transportation 2022: "Mut hat sich ausgezahlt" Die Nachfolgerin der IAA Nutzfahrzeuge hat 135.000 Besucher auf das Messegelände in Hannover gezogen. (26.09.2022) mehr