Stand: 31.08.2023 17:35 Uhr Hund dringt in Garten ein und tötet zwei Zwergkaninchen

Die Polizei in Bückeburg im Landkreis Schaumburg sucht den Halter eines streunenden Hundes. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, war am Mittwoch gegen 15.30 Uhr ein Hund in den Vorgarten einer Bückeburgerin eingedrungen und hatte dort zwei in einem Außengehege lebende Zwergkaninchen getötet. Der offensichtlich herrenlose Hund habe ein breites braunes Halsband getragen, seine Kopfhöhe werde auf ungefähr 80 Zentimeter geschätzt, heißt es in einer Polizeimeldung. Das Tier wird als eher als dünn mit braunen Ohren und braun/weißem Fell beschrieben. Es könne sich laut Polizei um ein Tier der Rassen English Pointer oder Braque Saint-Germain handeln. Hinweise zum Hund und einem möglichen Hundehalter nimmt die Polizei Bückeburg unter der Rufnummer (05722) 28 94 0 entgegen.

